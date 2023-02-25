Экс-президент Ювентуса: Доминирование Англии угрожает европейскому футболу

Бывший президент Ювентуса Андреа Аньелли высказался касаемо доминирования английской Премьер-лиги в европейском футболе.

"Если бы Суперлига увидела свет, клубы остались в своих национальных лигах. Конечно, Аяксу, Фейеноорду и ПСВ нужна Эредивизи, и наоборот. Необходимо пройти квалификацию в Суперлигу через национальную лигу. Сильные и равные национальные чемпионаты отвечают интересам всех.

Если вы сравните это с Европой, то увидите тенденцию к тому, что внутренние лиги становятся все менее популярными при нынешней системе. Эмоции отсутствуют, чемпионы одни и те же. В чем ценность чемпионата Франции с ПСЖ в качестве вечных чемпионов? Итальянская, даже немецкая и испанская лиги находятся в упадке.

Только Премьер-лига растет и является прославленной Суперлигой. Премьер-лига зарабатывает около четырех миллиардов евро в год, Испания – около половины этой суммы, Германия – 1,5 миллиарда, Нидерланды – 100 миллионов евро. Доминирование Англии угрожает европейскому футболу.

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В Лиге чемпионов, начиная с четвертьфинала, всегда играют английские клубы и три или четыре команды из других стран, такие как Реал, Барселона, ПСЖ и Бавария, с редкими аутсайдерами, таким как Аякс в 2019 году.

Эта предсказуемость – похоронный звон для любой лиги. С другой стороны, необходимо создать экономические и финансовые условия для клубов, чтобы они не потеряли весь доход одним махом после неудачного сезона. Премьер-лига использует для этой цели парашютную систему. Клубы, вылетевшие из лиги, получают финансовую компенсацию в течение нескольких лет", – сказал бывший Аньелли в интервью De Telegraaf.

Напомним, 18 апреля 2021 года 12 клубов Европы объявили о создании собственного турнира под названием Суперлига, однако под давлением сообщества и УЕФА проект фактически прекратил свое существование уже через 2 дня. Все команды, кроме Барселоны, Реала и Ювентуса, объявили об отказе участвовать в нем, но соответствующий договор до сих пор не расторгли.