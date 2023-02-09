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Футбол

Основатели Суперлиги представили 10 основных принципов турнира

На бумаге все выглядит как всегда красиво.
Сегодня, 14:01
Барселона - Реал / Getty Images
Барселона - Реал / Getty Images

Сегодня стало известно наверняка, что Реал, Барселона и Ювентус действительно разрабатывают новый формат Суперлиги. Основатели турнира представили основные принципы будущего турнира.

Заявлено, что Суперлига будет включать в себя 60-80 клубов со всей Европы без постоянных членов, которые будут разделены на дивизионы. Каждый клуб сыграет не менее 14 матчей, однако конкретный формат пока держат в тайне.

Тем временем гендиректор будушего турнира Бернд Райхарт озвучил основные принципы Суперлиги для немецкой газеты Die Welt.

  • В основе турнира будут лежать лишь спортивные достижения в течение сезона.
  • Национальные чемпионаты останутся основой футбола, а Суперлига даст клубам дополнительные ресурсы.
  • Доходы клубов Суперлиги будут стабильными и предсказуемыми, за счет чего должна увеличиться конкурентоспособность.
  • Здоровье игроков - одна из важнейших забот Суперлиги, турнир хотел бы привлечь к сотрудничеству профсоюзы.
  • Правила финансовой устойчивости должны соблюдаться неукоснительно. Клубы смогут тратить на трансферы лишь определенный процент от доходов.
  • Суперлига будет претендовать на звание лучшего турнира в мире, а так же попытается привлечь новую молодую аудиторию.
  • Турнир будет поддерживать диалог с болельщиками. Кроме того нужно установить стандарты инфраструктуры, чтобы фанаты получали максимальное удовольствие от выездных матчей.
  • Продолжить развитие и улучшить финансирование женского футбола.
  • Увеличить солидарные выплаты клубам, они должны составлять не менее 400 млн евро ежегодно.
  • Ценности и законы ЕС лягут в основе будущего турнира. Спортивные суды будут заниматься только спортивными вопросами, все осталное будут рассматривать в рамках судебной системы Евросоюза.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига

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