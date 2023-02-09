Основатели Суперлиги представили 10 основных принципов турнира

На бумаге все выглядит как всегда красиво.

Сегодня стало известно наверняка, что Реал, Барселона и Ювентус действительно разрабатывают новый формат Суперлиги. Основатели турнира представили основные принципы будущего турнира.

Заявлено, что Суперлига будет включать в себя 60-80 клубов со всей Европы без постоянных членов, которые будут разделены на дивизионы. Каждый клуб сыграет не менее 14 матчей, однако конкретный формат пока держат в тайне.

Тем временем гендиректор будушего турнира Бернд Райхарт озвучил основные принципы Суперлиги для немецкой газеты Die Welt.