Основатели Суперлиги представили 10 основных принципов турнира
На бумаге все выглядит как всегда красиво.
Сегодня стало известно наверняка, что Реал, Барселона и Ювентус действительно разрабатывают новый формат Суперлиги. Основатели турнира представили основные принципы будущего турнира.
Заявлено, что Суперлига будет включать в себя 60-80 клубов со всей Европы без постоянных членов, которые будут разделены на дивизионы. Каждый клуб сыграет не менее 14 матчей, однако конкретный формат пока держат в тайне.
Тем временем гендиректор будушего турнира Бернд Райхарт озвучил основные принципы Суперлиги для немецкой газеты Die Welt.
- В основе турнира будут лежать лишь спортивные достижения в течение сезона.
- Национальные чемпионаты останутся основой футбола, а Суперлига даст клубам дополнительные ресурсы.
- Доходы клубов Суперлиги будут стабильными и предсказуемыми, за счет чего должна увеличиться конкурентоспособность.
- Здоровье игроков - одна из важнейших забот Суперлиги, турнир хотел бы привлечь к сотрудничеству профсоюзы.
- Правила финансовой устойчивости должны соблюдаться неукоснительно. Клубы смогут тратить на трансферы лишь определенный процент от доходов.
- Суперлига будет претендовать на звание лучшего турнира в мире, а так же попытается привлечь новую молодую аудиторию.
- Турнир будет поддерживать диалог с болельщиками. Кроме того нужно установить стандарты инфраструктуры, чтобы фанаты получали максимальное удовольствие от выездных матчей.
- Продолжить развитие и улучшить финансирование женского футбола.
- Увеличить солидарные выплаты клубам, они должны составлять не менее 400 млн евро ежегодно.
- Ценности и законы ЕС лягут в основе будущего турнира. Спортивные суды будут заниматься только спортивными вопросами, все осталное будут рассматривать в рамках судебной системы Евросоюза.