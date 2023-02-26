Атлетик - Жирона 2:3: обзор матча и результат игры 26.02.2023
В воскресенье, 26 февраля, в рамках 23-го тура Ла Лиги Атлетки принимал Жирону. Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.
Первой в данной встрече забила Жирона. За испанский клуб ассистом отличился Виктор Цыганов, а Алейш Гарсия завершил атаку.
Гости сумели отличиться усилиями защитника команды хозяев, срезавшего мяч в свои ворота. Далее сократил отставание Юрий Берчич, однако спустя пару моментов Атлетик вновь отличился в свои ворота.
Во втором тайме хозяева сумели лишь в самом конце забил гол, однако зацепиться за очку клубу так и не удалось.
Отметим, украинский вингер Жироны Виктор Цыганков провел на поле 80 минут, отличившись голевой передачей.
Статистика матча Атлетик - Жирона 23-го тура Ла Лиги
Атлетик - Жирона 2:3
Гол: Берчич, 35, Гарсия, 89 - Гарсия, 4, Де Маркос, 19 автогол, Весга, 45+1 автогол
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 17 - 8
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 17 - 8
Ожидаемые голы (xG): 1.78 - 1.38