Альмерия - Барселона 1:0: обзор матча и результат игры 26.02.2023

В воскресенье, 26 февраля, в рамках 23-го тура Ла Лиги Альмерия принимала Барселону. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил форвард Эль Билал Туре, реализовав выход один на один с голкипером. Мяч после удара малийца от перекладины пересек линию ворот.

На протяжении всего матча каталонский клуб доминировал и часто наносил удары по воротам, однако ухватиться за ничью команде так и не удалось.

После 23-х туров Альмерия занимает 15-е место с 25-ю очками, а Барселона идет на первой строчке, набрав 59 баллов.

Статистика матча Альмерия - Барселона в 23-м туре Ла Лиги

Альмерия - Барселона 1:0

Голы: Билал Туре, 24

Ожидаемые голы (xG): 1.04 - 1.19

Владение мячом: 28% - 72%

Удары: 5 - 12

Удары в створ: 3 - 1

Фолы: 13 - 11

Альмерия: Фернандо, Чуми, Эли, Бабич, Акьеме, Робертоне (Рамазани, 76), Эгуарас (Посо, 83), де ла Ос, Баптистао (Саму Кошта, 83), Суарес (Эмбарба, 76), Туре (Кайки, 89).

Барселона: тер Штеген, Серджи Роберто (Торре, 76), Кристенсен, Эрик Гарсия (Араухо, 67), Альба (Алонсо, 67), Бускетс (Аларкон, 76), Кессье (Рафинья, 46), де Йонг, Гави, Левандовски, Ферран Торрес.

Предупреждения: Эрик Гарсия (35), Робертоне (47), Хави (52), Чуми (53), Рафинья (54), Гави (57), Фернандо (87).