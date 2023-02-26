Малиновский попал в стартовый состав Марселя на матч против ПСЖ

Украинский хавбек постарается вновь огорчить парижан, которые уже успели пострадать от него в рамках кубка Франции.

В воскресенье, 26 февраля, на Велодроме состоится центральный матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором сойдутся две лучшие команды чемпионата: Марсель будет принимать в гостях ПСЖ.

Главный тренер провансальцев Игор Тудор вновь выпустит в стартовом составе Руслана Малиновского. Украинец с момента переезда на Лазурный Берег принял участие в каждом поединке (9 матчей, 2 гола).

Напомним, что ранее благодаря голу Малиновского Марсель выбил ПСЖ из розыгрыша кубка Франции.

Марсель: Лопес — Балерди, Ронжье, Байи — Тавареш, Гендузи, Верету, Колашинац — Ундер, Малиновский — Санчес.

Запасные: Бланко, Каборе, Клосс, Эльмас, Унахи, Витинья Оливейра, Пайе.

ПСЖ: Доннарумма — Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш — Верратти, Руис, Витинья Феррейра — Месси, Мбаппе.

Запасные: Рико, Летелье, Бернат, Пембеле, Битшиабу, Данилу, Солер, Заир-Эмри, Экитике.

Стартовый свисток поединка Марсель - ПСЖ запланирован на 21:45 по киевскому времени.