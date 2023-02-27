Скалони подписал новый контракт со сборной Аргентины
Нынешний наставник команды будет работать в стане национальной команды до 2026 года.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подписал новый контракт. Об этом сообщает пресс-служба "небесно-голубых".
Специалист продлил контракт с Федерацией футбола Аргентины и останется на посту главного тренера национальной команды как минимум до ЧМ-2026. Остальные детали сделки не разглашаются.
CONFIRMADO: Hay @lioscaloni para rato 😉— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) February 27, 2023
¡Seguimos! 💪🇦🇷#ScalonetaModoOn #TodosJuntos pic.twitter.com/4YM6R7ZGW8
Напомним, Скалони является тренером сборной Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки 2021 года, Финалиссиму-2022 и чемпионат мира 2022 года.
Ранее тренер сборной Аргентины высказался о возможном участии Месси на ЧМ-2026.