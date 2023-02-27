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Скалони подписал новый контракт со сборной Аргентины

Нынешний наставник команды будет работать в стане национальной команды до 2026 года.
Сегодня, 20:18
Лионель Скалони / Getty Images
Лионель Скалони / Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подписал новый контракт. Об этом сообщает пресс-служба "небесно-голубых".

Специалист продлил контракт с Федерацией футбола Аргентины и останется на посту главного тренера национальной команды как минимум до ЧМ-2026. Остальные детали сделки не разглашаются.

Напомним, Скалони является тренером сборной Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки 2021 года, Финалиссиму-2022 и чемпионат мира 2022 года.

Ранее тренер сборной Аргентины высказался о возможном участии Месси на ЧМ-2026.

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