Реал - Барселона: прогноз на первый матч 02.03.2023 Кубка Испании

Команды встретятся в поединке 1/2 Кубка Испании-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В четверг, 2 марта, в Мадриде состоится первый матч противостояния 1/2 финала Кубка Испании-2022/23, в котором сойдутся Реал и Барселона.

Кубковый поединок пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе Сантьяго Бернабеу. Начало матча запланировано на 22:00 по Киеву.

Коэффициент и ставки на матч 1/2 финала Кубка Испании Реал - Барселона

В первом кубковом поединке фаворитами встречи являются подопечные Карло Анчелотти. Букмекеры считают, что в первой игре шансов на успех больше имеют "сливочные".

Прогноз букмекеров на матч Реал - Барселона:

победа Реала - 1,97

ничья - 3,7

победа Барселоны - 3,9

По мнению букмекеров, в первой игре национального турнира можно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,88.

При этом, судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом всего 1,75.

На общий проход в противостоянии аналитики выделяют фаворитом именно Реал. Шансы на проход в финал турнира у мадридской команды составляют - 1,85, а успех Барселоны оценивается в 1,95.

Статистика противостояния Реал - Барселона

Реал и Барселона имеют огромную историю личных противостояний, которые проходили в рамках национальных турниров, так и на международной арене. Всего команды провели между собой 285 матчей, по итогам которых лучшую статистику имеет каталонский клуб.

Реал - Барселона

105 Победы 118

62 Ничьи 62

462 Голы 496

В последний раз команды встречались в январе текущего года в рамках Суперкубка Испании. Каталонский клуб доминировал на поле, что позволило им выиграть трофей со счетом - 3:1.

Реал – Барселона 1:3

Голы: Бензема, 90+3 - Гави, 33, Левандовски, 45, Педри, 69

Реал: Куртуа — Карвахаль (Начо, 72), Милитао, Рюдигер, Менди — Модрич (Себальос, 65), Камавинга (Родриго, 46), Кроос (Асенсио, 72) — Вальверде, Бензема, Винисиус.

Барселона: Тер Штеген — Араухо (Гарсия, 86), Кунде, Кристенсен, Бальде — Гави (Фати, 90), Бускетс, де Йонг (Кесcье, 86) — Дембеле (Рафинью, 78), Левандовски, Педри (Роберто) 90).

Предупреждения: Менди, Вальверде – Кристенсен, Араухо

В преддверии кубкового поединка мадридский коллектив в рамках национального чемпионата разошелся миром с Атлетико (1:1), а Барселона сенсационно уступила Альмерии (0:1).