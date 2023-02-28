Реал - Барселона: прогноз на первый матч 02.03.2023 Кубка Испании
В четверг, 2 марта, в Мадриде состоится первый матч противостояния 1/2 финала Кубка Испании-2022/23, в котором сойдутся Реал и Барселона.
Кубковый поединок пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе Сантьяго Бернабеу. Начало матча запланировано на 22:00 по Киеву.
Коэффициент и ставки на матч 1/2 финала Кубка Испании Реал - Барселона
В первом кубковом поединке фаворитами встречи являются подопечные Карло Анчелотти. Букмекеры считают, что в первой игре шансов на успех больше имеют "сливочные".
Прогноз букмекеров на матч Реал - Барселона:
- победа Реала - 1,97
- ничья - 3,7
- победа Барселоны - 3,9
По мнению букмекеров, в первой игре национального турнира можно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,88.
При этом, судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом всего 1,75.
На общий проход в противостоянии аналитики выделяют фаворитом именно Реал. Шансы на проход в финал турнира у мадридской команды составляют - 1,85, а успех Барселоны оценивается в 1,95.
Статистика противостояния Реал - Барселона
Реал и Барселона имеют огромную историю личных противостояний, которые проходили в рамках национальных турниров, так и на международной арене. Всего команды провели между собой 285 матчей, по итогам которых лучшую статистику имеет каталонский клуб.
Реал - Барселона
105 Победы 118
62 Ничьи 62
462 Голы 496
В последний раз команды встречались в январе текущего года в рамках Суперкубка Испании. Каталонский клуб доминировал на поле, что позволило им выиграть трофей со счетом - 3:1.
Реал – Барселона 1:3
Голы: Бензема, 90+3 - Гави, 33, Левандовски, 45, Педри, 69
Реал: Куртуа — Карвахаль (Начо, 72), Милитао, Рюдигер, Менди — Модрич (Себальос, 65), Камавинга (Родриго, 46), Кроос (Асенсио, 72) — Вальверде, Бензема, Винисиус.
Барселона: Тер Штеген — Араухо (Гарсия, 86), Кунде, Кристенсен, Бальде — Гави (Фати, 90), Бускетс, де Йонг (Кесcье, 86) — Дембеле (Рафинью, 78), Левандовски, Педри (Роберто) 90).
Предупреждения: Менди, Вальверде – Кристенсен, Араухо
В преддверии кубкового поединка мадридский коллектив в рамках национального чемпионата разошелся миром с Атлетико (1:1), а Барселона сенсационно уступила Альмерии (0:1).