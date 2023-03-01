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Жена Лунина раскритиковала мужа забавным видео

Украинцу следует уделять больше времени семье.
Вчера, 22:27
Андрей Лунин с супругой / Instagram
Андрей Лунин с супругой / Instagram

Анастасия Лунина, супруга Андрея Лунина, подвергла критике своего мужа записав забавное видео.

Девушка считает, что украинец неправильно распределяет свое свободное время.

По мнению жены игрока, семья у него находится на последнем месте после таких важных вещей как: поесть, поспать и посидеть в телефоне.

Стоит отметить, что Анастасия и Андрей состоят в браке с весны 2021 года. В прошлом году у пары родился первенец.

Напомним, ранее Лунин стал первым украинцем, выигравшим Клубный чемпионат мира сыграв на нем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин Анастасия Лунина

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Жена Лунина раскритиковала мужа забавным видео
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