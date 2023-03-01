Жена Лунина раскритиковала мужа забавным видео

Украинцу следует уделять больше времени семье.

Анастасия Лунина, супруга Андрея Лунина, подвергла критике своего мужа записав забавное видео.

Девушка считает, что украинец неправильно распределяет свое свободное время.

По мнению жены игрока, семья у него находится на последнем месте после таких важных вещей как: поесть, поспать и посидеть в телефоне.

Стоит отметить, что Анастасия и Андрей состоят в браке с весны 2021 года. В прошлом году у пары родился первенец.

Напомним, ранее Лунин стал первым украинцем, выигравшим Клубный чемпионат мира сыграв на нем.