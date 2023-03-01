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В украинском дерби Арсенал не оставил ни единого шанса Эвертону

Зинченко отметился вторым ассистом за "канониров".
Вчера, 23:47
Арсенал - Эвертон / Getty Images
Арсенал - Эвертон / Getty Images

В рамках перенесенного 7-го тура АПЛ Арсенал принимал на своем поле Эвертон, Александр Зинченко и Виталий Миколенко начали игру в старте.

Команды начали весьма активно и время от времени были близки к тому, чтобы создать реальную опасность у ворот соперника. Однако счет удалось открыть лишь на 40-й минуте.

Зинченко прекрасным пасом нашел в штрафной Сака, которого упустил Миколенко. Англичанин не растерялся и сильнейшим ударом расстрелял ближний угол.

Второй тайм стартовал с быстрого гола Арсенала. Гуйе ошибся, Сака подхватил мяч и отдал на Мартинелли, который завершил стремительную атаку голом.

Гости хоть и не поплыли, но отдали все преимущество "канонирам", которые продолжали давить, пока Эдагор не довел счет до разгромного - 3:0. За 10 минут до конца матча Мартинелли оформил дубль и окончательный счет матча - 4:0.

Статистика матча Арсенал - Эвертон 7-го тура АПЛ

Арсенал - Эвертон 4:0
Голы: Сака, 40, Мартинелли, 45+1, 80, Эдагор, 71

Владение мячом: 73% - 27%
Удары: 15 - 8
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 5 - 12
Ожидаемые голы (xG): 3,04 - 0,82

Арсенал: Рэмсдейл - Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 82) - Джака (Фабиу Виейра, 72), Жоржиньо (Парти, 46), Эдегор - Сака (Смит-Роу, 82), Троссард (Нкетиа, 72), Мартинелли.

Эвертон: Пикфорд - Коулмэн (Годфри, 61), Тарковски, Кин, Миколенко - Гуйе (Холгейт, 46), Дукуре (Дэвис, 79), Онана - Ивоби, Мопе (Грэй, 61), Макнил.

Предупреждения: Тарковски, 52, Годфри, 66

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Арсенал Лондон

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