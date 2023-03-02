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Футбол

Забарный приступил к тренировкам в общей группе Борнмута

Украинский новичок команды восстановился после травмы лодыжки.
Сегодня, 14:58
Илья Забарный / instagram.com/officialafcb
Илья Забарный / instagram.com/officialafcb

Тренерский штаб Борнмута вскоре сможет рассчитывать на зимнего новичка Илью Забарного.

Как сообщает официальный сайт "вишен", украинский защитник присоединился к тренировкам в общей группе команды во время подготовки к будущему матчу против лидера чемпионата лондонского Арсенала.

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20-летний футболист восстановился после травмы лодыжки, но пока занимался в облегченном режиме.

Напомним, что Забарный в январе перешел в Борнмут из киевского Динамо, подписав с английским клубом контракт до июня 2028 года. Из-за травмы украинский защитник пока не провел ни одного матча за новую команду.

На данный момент Борнмут после 24 сыгранных матчей пребывает в зоне вылета английской Премьер-лиги, занимая 19-е место с 21 набранным баллом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Илья Забарный

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