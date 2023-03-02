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Пирс Морган: Зинченко для меня - один из игроков сезона

Известный болельщик Арсенала высказался об игре украинца.
Сегодня, 17:25
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Одиозный журналист и по совместительству фанат Арсенала Пирс Морган поделился мыслями о влиянии Александра Зинченко на Арсенал.

По словам Моргана, Зинченко наряду с Сака и Эдегором проявляет себя лучше всех в команде, претендующей на чемпионство.

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Для меня Зинченко потенциально является игроком сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором. Гвардиола сказал, что он не соответствовал требованиям. Его тепловая карта вчера вечером (в матче с Эвертоном - прим.) была сумасшедшей. Этот паренек должен быть левым защитником, а он находился буквально везде.

Моими аргументами в последние 18 лет было то, что в команде было очень много слабых звеньев. Были пробелы в стартовом составе, которых я сейчас не вижу. Только смесь молодежи и опыта, игроков, которые сейчас имеют правильное отношение", - заявил Морган.

Стоит сказать, что Зинченко отличился ассистом во вчерашнем матче против Эвертона и помог команде разгромить соперника со счетом 4:0

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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Голевая передача и предассист Зинченко в обзоре матча Арсенал - Эвертон 4:0
Голевая передача и предассист Зинченко в обзоре матча Арсенал - Эвертон 4:0

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