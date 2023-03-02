Бускетс стал рекордсменом по количеству cыгранных Эль-Классико
Испанец превзошел Лео Месси и Серхио Рамоса.
В рамках полуфинала Кубка Испании Барселона встречается с Реалом.
В старте каталонцев появился Серхио Бускетс. Для опытного хавбека это уже 46 Эль-Классико в карьере.
Таким образом, испанец установил рекорд по количеству выходов на поле в матчах между Барсой и Реалом.
Ранее это достижение делили между собой Лео Месси и Серхио Рамос, сыгравшие по 45 матчей.
На момент написания новости идет первый тайм. Счет - 0:0.
Напомним, ранее Бускетс определился со своим будущим.