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Бускетс стал рекордсменом по количеству cыгранных Эль-Классико

Испанец превзошел Лео Месси и Серхио Рамоса.
Сегодня, 22:04
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images

В рамках полуфинала Кубка Испании Барселона встречается с Реалом.

В старте каталонцев появился Серхио Бускетс. Для опытного хавбека это уже 46 Эль-Классико в карьере.

Таким образом, испанец установил рекорд по количеству выходов на поле в матчах между Барсой и Реалом.

Ранее это достижение делили между собой Лео Месси и Серхио Рамос, сыгравшие по 45 матчей.

На момент написания новости идет первый тайм. Счет - 0:0.

Напомним, ранее Бускетс определился со своим будущим.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рекорд эль-классико Серхио Бускетс

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