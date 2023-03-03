Николини: Если бы мы вылетели от Ренна, то не было бы возможности выезжать заграницу

Ассистент директора по футболу донецкого Шахтера Карло Николини поделился мыслями о важности участия в еврокубках.

По словам итальянца, если бы "горняки" вылетели от Ренна, то перед игроками встал бы выбор касающихся их семей.

Поездка в Роттердам будет другим изнурительным путешествием, как физически так и психологически. Объясню, почему. Матчи против Ренна были в плей-офф, на выбывание. Если бы мы выбыли, то потеряли бы возможность выезжать из Украины как минимум до лета. Именно еврокубки позволяют нам пересекать границу - без этого мы не могли бы.

В таком случае те, у кого за рубежом семьи, должны были бы решить - или оставить их там и не видеть четыре месяца, или забрать с собой в Украину, осознавая всю ответственность. Такие сейчас мысли, логистика на грани невозможного. Но мы играем, мы идем дальше", - сказал специалист.

Напомним, ранее Николини высказался о том,как Шахтер позиционирует себя в мировом футболе.