Агент Холланда высказался о возможном переходе в Реал

Рафаэла Пимента, агент форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда, высказалась о клубах, которые заинтересовали ее подопечного.

"Есть Премьер-лига, но также есть и Реал Мадрид. У него есть кое-что, о чем также многие мечтают. В Реале сохраняется магия. Там нет еженедельной борьбы, но есть Лига чемпионов", – сказала Пимента в интервью BBC.

Напомним, Холанд прошлым летом перешел в Манчестер Сити из Боруссии Дортмунд за 75 млн евро.

В текущем сезоне на счету 22-летнего норвежца 27 голов и 4 ассиста в 24 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Холанд побил клубный рекорд Агуэро.