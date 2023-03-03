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Боруссия в непростом поединке разобралась с РБ Лейпциг

Стандарты спасли дортмундцев.
Вчера, 23:39
Боруссия - РБ Лейпциг / Getty Images
Боруссия - РБ Лейпциг / Getty Images

В 23-м туре немецкой Бундеслиги встречались лидеры чемпионата дортмундская Боруссия и РБ Лейпциг.

Дортмундцы перед матчем делили первое место с Баварией, а Лейпциг, отставая на четыре очка, занимал четвертое место. Так что победа была важна для обеих команд.

Источник: Getty Images

Соперники начали сразу активно, и уже на 13-й минуте мяч оказался в сетке ворот Лейпцига, однако ВАР показал, что Джулиан Брандт подыграл себе рукой. Однако уже через 8 минут Ройс все же открыл счет благодаря пенальти.

Источник: Getty Images

На 39-й минуте снова стандарт помог дортмундскам удвоить преимущество, отметился Эмре Джан. После этого команды еще ожесточенней вцепились друг в друга. А окончательный счет матча установил Эмиль Форсберг красивым ударом в нижний угол - 2:1.

Источник: Getty Images

Статистика матча Боруссия - РБ Лейпциг 23-го тура Бундеслиги

Боруссия - РБ Лейпциг 2:1      
Голы: Ройс, 21, Джан, 39 - Форсберг, 74

Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 8 - 13
Удары в створ: 3 - 5
Фолы: 8 - 20
Ожидаемые голы (xG): 1.26 - 2,52

Боруссия: Майер - Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон - Брандт (Хуммельс, 83), Ройс (Байно-Гиттенс, 73), Джан, Озджан (Дауд, 83), Беллингем, Вольф - Аллер (Модест, 72).

РБ Лейпциг: Бласвих - Хенрихс, Орбан (Симакан, 72), Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 61) Шлагер, Айдара (Кампль, 84), Собослаи, Форсберг - Андре Силва (Поульсен, 72), Нкунку (Вернер, 84).

Предупреждения: Нкунку,15, Айдара,17, Озджан, 29, Хальстенберг, 38, Андре Силва, 45, Хенрихс, 52, Брандт, 55

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг

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