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Футболиста итальянского клуба повторно поймали на хранении наркотиков

19-летнего игрока уже признали виновным и отправили под домашний арест.
Сегодня, 14:08
Абудраман Диаби / calciohellas.it
Абудраман Диаби / calciohellas.it

Защитник итальянской Эллас Вероны Абудраман Диаби был задержан в Риме за хранение наркотиков.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 19-летний футболист был остановлен полицией в арендованном автомобиле и при обыске у него нашли 160 граммов гашиша, два грамма кокаина и 60 тысяч евро наличными. При этом игрок пытался заблокировать свои смартфоны, чтобы у правоохранителей не было доступа к информации на них.

Первое слушание этого дела в суде уже состоялось - Диаби признали виновным и отправили под домашний арест.

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Отмечается, что это уже не первый подобный инцидент с этим футболистом. В мае прошлого года в его доме нашли 2,5 килограмма гашиша.

Диаби является выпускником молодежной академии Ромы. Летом 2021 года его подписала Эллас Верона. Первую часть нынешнего сезона защитник провел в аренде в клубе Имолезе из Серии С, приняв участие всего в одном матче.

Ранее сообщалось, что президента клуба Бундеслиги подозревают в незаконной покупке и хранении наркотиков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верона

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