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Кухаревич помог Хиберниану разгромить Ливингстон

Украинец отметился голом в первом матче после травмы.
Сегодня, 19:49
Николай Кухаревич / Getty Images
Николай Кухаревич / Getty Images

В рамках 28 тура чемпионата Шотландии Хиберниан на чужом поле разгромил Ливингстон со счетом 1:4.

Один из голов гостей забил украинский нападающий Николай Кухаревич. Форвард отличился на 90+11 минуте.

Стоит отметить, что для Кухаревича это был первый матч после ддлительного отсутствия из-за травмы.

В данный момент Хиберниан занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, набрав 40 очков.

Напомним, на нашем сайте можно узнать какой футбол сегодня доступен для просмотра.

Ливингстон - Хиберниан 1:4

Голы: Нобл, 9 - Юан, 28, 37, Омеонга (автогол), 62, Кухаревич, 90+11

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хиберниан Николай Кухаревич

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