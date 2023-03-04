Трубин получил особую карточку в FIFA 23

Украинец был отмечен наряду с Каземиро и Пауло Дибалой.

В FIFA 23 выпустили ряд особых карточек типа игрок матча.

Среди футболистов получивших внимание со стороны разработчиков игры оказался украинец Анатолий Трубин.

Голкипер Шахтера был отмечен за матч против Ренна и получил общий рейтинг 82.

Вместе с Трубиным аналогичные карточки получили такие футболисты, как: Пауло Дибала, Лука Йович и Каземиро.

Напомним, ранее в команду недели по версии FIFA 23 попал Виктор Цыганков.