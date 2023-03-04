Трубин получил особую карточку в FIFA 23
Украинец был отмечен наряду с Каземиро и Пауло Дибалой.
В FIFA 23 выпустили ряд особых карточек типа игрок матча.
Среди футболистов получивших внимание со стороны разработчиков игры оказался украинец Анатолий Трубин.
Голкипер Шахтера был отмечен за матч против Ренна и получил общий рейтинг 82.
Вместе с Трубиным аналогичные карточки получили такие футболисты, как: Пауло Дибала, Лука Йович и Каземиро.
Напомним, ранее в команду недели по версии FIFA 23 попал Виктор Цыганков.