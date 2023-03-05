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Тен Хаг - о поражении Ливерпулю: Мы не играли как команда. Очевидно, что я зол

Нидерландца взбесил результат принципиального поединка.
Сегодня, 22:07
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

В рамках 26 тура чемпионата Англии Ливерпуль нанес унизительное поражение МЮ со счетом 7:0.

Наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг был очень разозлен произошедшим на поле.

По словам специалиста, его коллектив показал непрофессиональную игру.

Мы хорошо сыграли в первом тайме, была лишь одна организационная ошибка перед перерывом. Во втором тайме это были уже просто не мы. Это не наши стандарты, мы не играли как команда, это было непрофессионально. Да, очевидно, что я злой.

Я удивлен, потому что в последние несколько недель и месяцев команда была устойчивой и имела дух победителей. Во втором тайме сегодня этого не было. Мы не придерживались плана и не выполнили свою работу.

Мы не возвращались назад - и это действительно было непрофессионально. Ранее мы уже демонстрировали, что можем прийти в норму. Это было после Брентфорда и Манчестер Сити.

Это большая неудача, такой результат недопустим. Я очень разочарован. Это проверка реальностью, нам нужно становиться сильнее", - сказал тен Хаг.

Манчестер Юнайтед остается на третьем месте, имея 49 пунктов и на одну игру меньше Манчестер Сити, идущего на втором месте с 58 очками.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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