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Бетис - Реал Мадрид 0:0: обзор матча и результат игры 05.03.2023

Мадридский клуб увеличил отставание от Барселоны по итогу тура.
Сегодня, 00:09
Бетис - Реал / Getty Images
Бетис - Реал / Getty Images

В воскресенье, 5 марта, в рамках 24-го тура Ла Лиги Бетис принимал Реал. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Бетис привычно для себя играл на контратаках, пытаясь отыскать слабое место в обороне именитого соперника, однако Реалу пришлось заниматься теми же вещами.

Мадридцы на протяжении всей встречи пытались пробить голкипера соперников, однако безыдейность в атаке привела к потере очков.

Таким образом, в после 24-х туров Бетис идет на пятом месте с 41-м очком, а Реал занимает второе место, набрав 53 балла.

Статистика матча Бетис - Реал в 24-м туре Ла Лиги

Бетис - Реал Мадрид 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0,45 - 1,32
Владение мячом: 37% - 63%
Удары: 8 - 15
Удары в створ: 4 - 5
Фолы: 12 - 13

Бетис: Браво, Сабали, Песселья, Луис Фелипе, Миранда (Абнер, 87), Руибаль (Хоакин, 87), Вильям Карвалью (Гуардадо, 80), Родригес, Родри, Перес (Луис Энрике, 71), Иглесиас (Виллиан Жозе, 71).

Реал Мадрид: Куртуа, Рюдигер, Милитао, Вальверде, Камавинга (Начо, 63), Кроос (Родригес, 87), Тчуамени (Себальос, 64), Васкес (Карвахаль, 59), Бензема, Родриго, Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Камавинга (25), Вильям Карвалью (45), Сабали (51), Иглесиас (51), Родриго (59), Милитао (59), Винисиус Жуниор (84).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетис Реал Мадрид Ла Лига

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