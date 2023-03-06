Ренн - Марсель 0:1: обзор матча и результат игры 05.03.2023

Команда украинского футболиста на выезде вырвала три балла.

В воскресенье, 5 марта, в рамках 26-го тура Лиги 1 Ренн принимал на своем поле Марсель. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте забил защитник провансальского клуба Сеад Колашинац.

Отметим, украинский хавбек Марселя Руслан Малиновский вышел на замену на 51-й минуте матча, однако игрок не сумел отметиться результативными действиями.

Марсель с 55 очками занимает второе место, а Ренн с 46 баллами идет на пятой позиции.

Статистика матча Ренн - Марсель в 26-м туре Лиги 1

Ренн - Марсель 0:1

Гол: Колашинац, 57

Ожидаемые голы (xG): 1,01 - 1,67

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 13 - 11

Удары в створ: 2 - 4

Фолы: 10 - 10

Ренн: Манданда, Спенс, Теате, Омари, Трюффер, Бурижо (Маер, 86), Сантамария, Доку (Дуэ, 26), Гуири, Калимуэндо (Сала, 73), Токо-Экамби.

Марсель: Лопес, Нуну Тавареш, Колашинац, Мбемба, Балерди, Клосс (Каборе, 80), Верету, Ронжье, Гендузи (Малиновский, 46), Санчес (Витинья, 85), Ундер (Унаи, 85).

Предупреждения: Дуэ (66), Балерди (90).