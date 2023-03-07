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Cидорчук отреагировал на растрел военнопленного

Капитан Динамо и игрок сборной Украины эмоционально высказался о случившемся.
Сегодня, 14:40
Сергей Сидорчук / УАФ
Сергей Сидорчук / УАФ

Вчера, 6 марта, в сети распространилось видео, где военные государства-террориста расстреляли безоружного пленного, сказавшего "слава Украине".

Капитан Динамо Сергей Сидорчук высказался о случившемся военном преступлении.

Хавбек привел цитату борца за независимость Украины Степана Бандеры.

"И придет время, когда один скажет "Слава Украине!" и весь мир будет отвечать "Героям слава!" - Степан Бандера. Всегда будем помнить наших Героев, никогда не простим врагов", - написал хавбек в Instagram Stories.

Напомним, ранее Усик посвятил стих погибшему военнопленному.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сергей Сидорчук

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