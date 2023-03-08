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Идите на кухню: Левандовски и Барселона необычно поздравили женщин с 8 марта

Каталонский клуб отреагировал на проблемы женского футбола, ответив на оскорбительные выпады.
Сегодня, 15:04
Роберт Левандовски и Мапи Леон / fcbarcelona.com
Роберт Левандовски и Мапи Леон / fcbarcelona.com

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски и защитница каталонской команды Мапи Леон в Международный женский день 8 марта призвали обратить внимание на проблемы женского футбола.

"Блаугранас" опубликовали соответствующее видео, на котором поляк и испанка перечитывают в социальных сетях оскорбительные комментарии болельщиков, наполненные невосприятием и непониманием женского футбола.

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"Ты бы даже не играла в старте в местной команде моего городка", "Никто не хочет смотреть ваши игры", "Всем все равно", "Идите на кухню", "Женский Золотой мяч не считается", "Прекратите писать об этой глупой команде, которая никого не интересует", "Женский футбол - не настоящий футбол", - утверждается, что подобные соьбщения регулярно видят футболистки Барселоны.

"Мне тяжело читать и видеть подобные комментарии", - отметил Левандовски после участия в инициативе клуба.

"Кажется, поскольку ты женщина, тебе нужно сделать гораздо больше, чтобы люди воспринимали тебя серьезно. Но за всех нас мы продолжим бороться за наши права, чтобы все женщины, которые будут играть после нас, пошли еще дальше", - заявила Леон.

Ранее президент Барселоны выступил с заявлением касаемо обвинений в подкупе судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

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