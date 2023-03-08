Реал определился с одним из кандидатов на замену Анчелотти
Мадридцев может возглавить Микель Артета.
На пост следующего наставника мадридского Реала появился еще один претендент.
Как сообщает журналист Томас Гонсалес, "сливочных" может возглавить Микель Артета.
Руководство клуба пристально следит за успехами молодого испанского специалиста.
40-летний тренер возглавляет Арсенал с 2019 года. Сечас "канониры" занимают первое место в чемпионате Англии.
Напомним, ранее сообщалось, что Реал определился с будущим Анчелотти.