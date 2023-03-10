Cикан - об игре за Ганзу: Росток более проросийский город, там мало кто за Украину

Нападающий Шахтера Даниил Сикан высказался о преиоде игры за Ганзу Росток из второго дивизиона Германии.

По словам Сикана, в городе было тяжело жить, ведь большинство населения там проросийское.

"Я жил в городе Росток, то он больше пророссийский, я бы сказал. Там мало кто поддерживал Украину. Было много ситуаций, когда собирали подписи за то, чтобы не предоставлять оружие Украине.

Там были старые люди, которые говорили, что Украина - это Россия, одно целое и не надо воевать. Там тяжело с этим", - заявил украинец.

Напомним, форвард провел в Ганзе полсезона в аренде, забив один гол и один ассист в 11 матчах.

Ранее Сикан рассказал, почему побил россиянина на сборах Шахтера в Турции.