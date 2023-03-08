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"Я дал ему пощечину, он упал на плитку, но подняться не смог": Сикан - о драке с россиянином

Форвард Шахтера поступил правильно и патриотично.
Сегодня, 18:50
Даниил Сикан / ФК Шахтер Донецк
Даниил Сикан / ФК Шахтер Донецк

Нападающий сборной Украины и Шахтера Даниил Сикан поделился подробностями о деталях конфликта с российским фанатом во время собрания в Турции.

По словам футболиста, он отдыхал после тренировки вместе с работником клуба, но встретил представителя страны-агрессора.

"Я шел с Ромой Терновым, занимающимся обувью. Мы шли играть в бильярд. Он был с детьми, с женщиной. Видит, что мы Шахтер, что мы из Украины, и выкрикнул красно-белый: "спартак чемпион". Я в этот момент не услышал. Рома рассказал мне, что он кричал. А я еще в начале сборов говорил, что если ни с кем из россиян не подеремся, то можно считать, что сборы провалены.

Разворачиваюсь, начинаю говорить. Рома мне говорит: "Подожди, Сик. Здесь же дети". Стоим, спокойно общаемся между собой. И здесь мы слышим, что кто-то на русском говорит, кричит. Смотрю, это они. Петрович говорит: "Это русский чудак, я отсел, ведь была бы драка». Я уже на низком старте, потому что это такая быдлота. Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или еще где-нибудь".

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"Сидим. Он уже пошел в свой номер с друзьями, женщинами или не знаю, кем. Видит, что мы сидим в стороне. И мы все смотрим на него. Он кричит: "спартак – чемпион, россия – forever". Я сразу встаю, подхожу. Слово за слово, я даю ему пощечину. Он упал на плитку, пытался подняться, но у него не получилось. А через день их выгнали из гостиницы", - рассказал Сикан.

Напомним, что у россиянин после этого инцидента был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Ранее сообщалось, что Сикан ответил на критику своеобразным празднованием гола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Даниил Сикан

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