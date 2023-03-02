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Игроки Ливерпуля и Порту устроили массовую драку в матче Юношеской лиги УЕФА

Поединок плей-офф турнира завершился потасовкой с участием представителей обеих команд.
Сегодня, 16:22
Ливерпуль победил Порту в Юношеской лиге УЕФА / liverpoolfc.com
Ливерпуль победил Порту в Юношеской лиге УЕФА / liverpoolfc.com

В среду, 1 марта, Ливерпуль и Порту в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА в одноматчевом противостоянии выясняли, кто продолжит борьбу в турнире.

В основное время игры соперники обменялись голами, и определять победителя пришлось в серии послематчевых пенальти, которая завершилась неприятным инцидентом.

В первых пяти попытках оппоненты допустили по одному промаху, при этом мерсисайдцы не реализовали свой первый удар, а португальцы - последний. В дальнейшем дело дошло до седьмой попытки, в которой игрок "красных" был точен, а вот представитель "драконов" Умару Канде угодил в перекладину, чем подарил путевку в следующий раунд команде соперника.

После последнего удара футболисты Ливерпуля ринулись поздравлять своего голкипера, но по пути зацепили Канде, что не осталось незамеченным его партнерами по команде. Футболисты Порту побежали его защищать, и на поле завязалась массовая драка.

Итогом стычки стали две прямые красные карточки для игроков Порту и одна - для представителя Ливерпуля. Также футболист "красных" Бен Доук получил рассечение губы.

Напомним, что львовский Рух прекратил выступления в Юношеской лиге УЕФА на стадии 1/8 финала, минимально уступив Милану.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль порту Юношеская лига УЕФА

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Игроки Ливерпуля и Порту устроили массовую драку в матче Юношеской лиги УЕФА
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