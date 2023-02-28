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Милан - Рух 1:0 видео гола и лучших моментов матча 28.02.2023 Юношеской лиги УЕФА

Представляем вашему вниманию обзор прошедшего еврокубкового поединка при участии юношеского состава украинского коллектива.
Сегодня, 21:06
Милан U19 - Рух U19 / Рух Львов
Милан U19 - Рух U19 / Рух Львов

Во вторник, 28 февраля, в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА сошлись итальянский Милан и львовский Рух.

К сожалению, украинская команда уступила, пропустив единственный мяч за несколько минут до конца основного времени.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Милан - Рух в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА:

Милан - Рух 1:0
Гол: Дзероли, 85.

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 11 - 2
Удары в створ: 3 - 0
Фолы: 10 - 20
Атаки: 73 - 86

Милан: Нава - Бакун, Кубиш, Шимич, Боццолан - Фольо, Стальмах, Дзероли - Траоре (Алези, 90+2), Лонги (Куэнка, 62), Эль-Хилали (Бартезаги, 90+4).

Рух: Герета - Китела (Боцкив, 76), Слюбик, Холод, Роман - Сапуга (Квас, 87), Подгурский, Добрянский (Касарда, 82), Русяк, Столярчук - Панченко.

Предупреждения: Бакун, Фольо - Роман, Русяк, Слюбик.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Юношеская лига УЕФА рух львов

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Милан - Рух 1:0 видео гола и лучших моментов матча Юношеской лиги УЕФА
Милан - Рух 1:0 видео гола и лучших моментов матча Юношеской лиги УЕФА

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