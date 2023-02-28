Милан - Рух 1:0: обзор матча и результат игры 28.02.2023

Львовский клуб пропустил единственный мяч в самой концовке поединке с "россонери".

Во вторник, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором итальянский Милан принимал в гостях львовский Рух.

Украинский коллектив, который на прошлой стадии турнира прошел другой миланский клуб, Интер, в этот раз был вынужден прекратить участие.

"Россонери" оказались слишком сильны для львовян, которые практически забыли, что такое удары по воротам.

Исход встречи решил один-единственный гол Кевина Дзероли на 85-й минуте. К сожалению, для того, чтобы отыграться оставалось слишком мало времени.

Милан прошел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Атлетико - Генк, а юношеский состав Руха прекращает свой еврокубковый путь.

Статистика матча Милан - Рух 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Милан - Рух 1:0

Гол: Дзероли, 85.

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 11 - 2

Удары в створ: 3 - 0

Фолы: 10 - 20

Атаки: 73 - 86

Милан: Нава - Бакун, Кубиш, Шимич, Боццолан - Фольо, Стальмах, Дзероли - Траоре (Алези, 90+2), Лонги (Куэнка, 62), Эль-Хилали (Бартезаги, 90+4).

Рух: Герета - Китела (Боцкив, 76), Слюбик, Холод, Роман - Сапуга (Квас, 87), Подгурский, Добрянский (Касарда, 82), Русяк, Столярчук - Панченко.

Предупреждения: Бакун, Фольо - Роман, Русяк, Слюбик.