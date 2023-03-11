Дешам: Для меня Мбаппе лучший в мире

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, кого считает лучшим футболистом мира.

"Если я отвечу да, меня будут критиковать за то, что я не объективен, потому что я его тренер. Другие наблюдатели скажут, что есть кто-то лучше, чем он. Это их мнение.

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Для меня Килиан, безусловно, лучший. То, чего он достиг по сравнению с другими игроками в его возрасте, – исключительно", – сказал Дешам в интервью Le Parisien.

В текущем сезоне на счету 24-летнего француза 18 голов и 3 ассиста в 22 матчах Лиги 1.