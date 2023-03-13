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Жирона - Атлетико: обзор и результат матча чемпионата Испании 13.03.2023

Украинец пройдет серьезную проверку на прочность.
Сегодня, 21:04
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В рамках 25 тура чемпионата Испании Жирона Виктора Цыганкова встретится с Атлетико Мадрид.

Наставник каталонцев Мичел определился с составом. Украинский вингер появится в старте.

Матч начнется в 22:00 по Киеву, однако, если вы не заинтересованы в просмотре этого поединка на нашем сайте можно узнать, какой еще футбол сегодня доступен к просмотру.

Стоит сказать, что в составе Жироны Цыганков уже успел отметиться тремя ассистами и одним голом в пяти матчах.

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