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Гвардиола лично звонил хавбеку Брайтона для обсуждения возможного трансфера

Макалистер может пойти летом на повышение.
Вчера, 22:54
Алексис Макалистер / Getty Images
Алексис Макалистер / Getty Images

Пеп Гвардиола предложил хавбеку Брайтона Алексису Макаллистеру стать футболистом Манчестер Сити. Об этом сообщает издание Tyc Sports.

Главный тренер действующего чемпиона АПЛ лично аргентинцу, чтобы попытаться убедить его присоединиться именно к стану "горожан". Сам футболист хочет покинуть состав Брайтона в летнее трансферное окно.

Отметим, помимо Манчестер Сити, интерес к Алексису проявляют Манчестер Юнайтед, Челси и Ливерпуль.

В текущем сезоне на счету 24-летнего полузащитника семь голов и один ассист в 22 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Сити получил двойное увеличение зарплаты по новому контракту.

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