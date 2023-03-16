Форвард Манчестер Сити получил двойное увеличение зарплаты по новому контракту

Манчестер Сити согласовал новый контракт с форвардом Хулианом Альваресом.

По информации Фабрицио Романо стороны заключили новую сделку по которой 23-летний аргентинец будет выступать на Этихаде до лета 2028 года. Прежний контракт действовал до лета 2027 года.

При этом, как сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Mail, Альварес получил существенную прибавку к зарплате - теперь футболист будет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю вместо 50 тысяч по старому соглашению.

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В нынешнем сезоне Хулиан Альварес принял участие в 33 матчах Манчестер Сити во всех турнирах. Он записал на свой счет 10 голов и три результативные передачи. В составе сборной Аргентины Альварес стал триумфатором чемпионата мира в Катаре.