Cпеция без Коваленко уступила Сассуоло
В рамках 27 тура Серии А Сассуоло на своем поле принял Специю Виктора Коваленко.
Наставник "орлят" Леонардо Семпличи оставил украинца на скамейке и так и не выпустил его на поле потом.
Cпеция имела шансы на забитый гол, однако не смогла ими воспользоватся и провела ужасный поединок в плане оборонительных действий за что и поплатилась, хотя должна была пропускать и больше.
Хозяева ограничились лишь одним забитым голом, автором которого стал Доменико Берарди, отличившийся с пенальти, что и позволило его команде победить.
Таким образом, Специя продолжает увязать на дне турнирной таблицы, болтаясь рядом с зоной вылета и имея 24 очка. У коллектива Алессио Дионизи все чуть-чуть получше. Он расположился ровно в середине таблицы, набрав 36 пунктов.
Сттатистика матча чемпионата Италии Сассуоло - Специя
Сассуоло - Специя 1:0
Голы: Берарди, 76 (пен)
xG: 2.16 - 0.74
Владение мячем: 45% - 55%
Удары: 15 - 11
Удары в створ: 6 - 1