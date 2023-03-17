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Cпеция без Коваленко уступила Сассуоло

Украинец просидел весь матч на скамейке.
Сегодня, 21:33
Cпеция - Сассуоло / Getty Images
Cпеция - Сассуоло / Getty Images

В рамках 27 тура Серии А Сассуоло на своем поле принял Специю Виктора Коваленко.

Наставник "орлят" Леонардо Семпличи оставил украинца на скамейке и так и не выпустил его на поле потом.

Cпеция имела шансы на забитый гол, однако не смогла ими воспользоватся и провела ужасный поединок в плане оборонительных действий за что и поплатилась, хотя должна была пропускать и больше.

Хозяева ограничились лишь одним забитым голом, автором которого стал Доменико Берарди, отличившийся с пенальти, что и позволило его команде победить.

Таким образом, Специя продолжает увязать на дне турнирной таблицы, болтаясь рядом с зоной вылета и имея 24 очка. У коллектива Алессио Дионизи все чуть-чуть получше. Он расположился ровно в середине таблицы, набрав 36 пунктов.

Сттатистика матча чемпионата Италии Сассуоло - Специя

Сассуоло - Специя 1:0

Голы: Берарди, 76 (пен)

xG: 2.16 - 0.74
Владение мячем: 45% - 55%
Удары: 15 - 11
Удары в створ: 6 - 1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия сассуоло Виктор Коваленко Специя

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