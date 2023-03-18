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Удинезе - Милан 3:1: обзор матча и результат игры 18.03.2023

"Россонери" не могут победить в чемпионате Италии на протяжении последних трех матчей.
Вчера, 23:57
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

В субботу, 18 марта, состоялся матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором Удинезе встречался с Миланом.

Уже на 9-й минуте хозяева поля вышли вперед. Лазар Самарджич накрутил Фикайо Томори, но потерял контроль над мячом. К его счастью, моментальный удар в дальний угол нанес Роберто Перейра. Майк Меньян стоя на месте наблюдал за тем, как мяч катился в сетку.

Под занавес тайма "россонери" получили право на пенальти, который реализовал Златан Ибрагимович - этот гол стал историческим не только для игрока, но и для всего чемпионата.

Источник: Getty Images

Радость гостей оказалась кратковременной. Спустя всего несколько минут Айзек Саксесс отдал передачу на линию вратарской, где Бето ударом в касание переправил мяч в угол ворот.

Источник: Getty Images

После перерыва Милан еще больше начал владеть мячом, однако это ни к чему не привело. Зато снова забил Удинезе.

Саксесс, как и в случае со вторым голом, с фланга выдал передачу под удар партнеру, который был неточен. Однако на дальнюю штангу успел прибежать Кингсли Эхизибуэ, который скорректировал направление мяча.

За оставшиеся 20 минут Милан так и не сумел даже приблизиться к спасению. В итоге команда Стефано Пиоли потерпела второе поражение в последних трех матчах чемпионата. 

Источник: Getty Images

Удинезе поднялся на 8-ю строчку таблицы, имея в активе 38 очков. Милан пока что идет четвертым с 48 очками.

Статистика матча Удинезе - Милан 27-го тура Серии А

Удинезе - Милан 3:1
Голы: Перейра, 9, Бето, 45+5, Эхизибуэ, 70 - Ибрагимович, 45+3.

Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 14 - 10
Удары в створ: 5 - 6
Фолы: 16 - 9
Ожидаемые голы (xG): 2.33 - 2.06

Удинезе: Сильвестри - Бекао, Бийол, Перес - Эхизибуэ (Эбоселе, 88), Самарджич (Ловрич, 73), Волас, Перейра (Арслан, 81), Удоги (Зегелар, 88) - Саксесс (Товен, 73), Бето.

Милан: Меньян - Калулу, Тиау, Томори (Калабрия, 76) - Салемакерс (Ребич, 64), Беннасер (Крунич, 64), Тонали, Балло Туре - Диас (Ориги, 76), Ибрагимович (де Кетеларе, 76), Леау.

Предупреждения: Перес, Волас, Эбоселе, Бекао - Калулу, Тонали.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан удинезе Серия А

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