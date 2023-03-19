Арсенал - Кристал Пэлас 4:1: обзор матча и результат игры 19.03.2023

"Канониры" не испытали проблем с соперником, который накануне поединка остался без главного тренера.

В воскресенье, 19 марта, в Лондоне на Эмирейтс состоялся матч 28-го тура АПЛ, в котором Арсенал встречался с Кристал Пэлас.

В середине первого тайма Букайо Сака отметился голевой передачей на Габриэля Мартинелли, который из пределов штрафной успешно пробил в дальний угол ворот гостей. А под занавес тайма уже Сака вписал свою фамилию на табло, удвоив преимущество "канониров".

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Если в первом тайме команда Микеля Артеты доминировала, не давая сопернику ни единого шанса, то второй тайм получился более равным.

Хотя начался он с очередного гола хозяев поля. На этот раз Леандро Троссард ассистировал Граниту Джака. Для Троссарда эта голевая передача стала уже 8-й в рамках АПЛ.

"Орлы" все же сумели забить свой гол престижа усилиями Джеффри Шлюппа, но последнее слово осталось за Арсеналом. Киран Тирни, заменивший по ходу второго тайма Александра Зинченко, выкатил мяч на Сака, который ударом в ближний угол оформил дубль.

Источник: Getty Images

Арсенал увеличил отрыв от Манчестер Сити до 8 очков, но лишь за счет того, что "горожане" вместо матча чемпионата провели игру на кубок Англии. Кристал Пэлас, оставшийся без главного тренера, все еще идет 12-м. Но несмотря на позицию в середине таблицы, команду от зоны вылета отделяют всего три очка.

Статистика матча Арсенал - Кристал Пэлас 28-го тура АПЛ

Арсенал - Кристал Пэлас 4:1

Голы: Мартинелли, 28, Сака, 43, 74, Джака, 55 - Шлюпп, 63.

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 15 - 8

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 8 - 10

Ожидаемые голы (xG): 1.57 - 0.64

Арсенал: Рамсдейл - Уайт (Жоржиньо, 83), Холдинг, Габриэль (Кивьор, 86), Зинченко (Тирни, 65) - Эдегор, Парти, Джака - Сака, Троссард (Жезус, 65), Мартинелли (Смит-Роу, 83).

Кристал Пэлас: Уитуорт - Уорд, Томкинс, Гехи, Митчелл - Миливоевич (Хьюз, 65), Дукуре, Олисе (Эзе, 82), Шлюпп (Ахамада, 82), Заа - Эдуар (Айю, 65).

Предупреждение: Томкинс.