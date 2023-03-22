Буффон мог в свое время перейти в Барселону, а не в Ювентус
Судьба итальянца могла сложиться иным образом.
Голкипер Пармы Джанлуиджи Буффон заявил, что мог перейти в Барселону вместо Ювентуса.
"Ювентус – это команда, которая помогла мне достичь определенного уровня. Это лучший выбор, который я мог сделать.
Мой отец и агент убедили меня сделать этот выбор. Рома и Барселона тоже интересовались мной, и я собирался присоединиться к Барселоне.
Читай также: Живая легенда: Буффон празднует свой 45-й день рождения
Мне пришлось пять или шесть месяцев осваиваться в Турине, но такого менталитета и профессионализма, как в Ювентусе, я никогда не видел в своей жизни", – сказал Джанлуиджи в интервью Bobo TV.
Напомним, в 2001 году Буффон перешел из Пармы в Ювентус. Итальянец выступал за клуб из Турина до 2018 года.