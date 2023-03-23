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Манчини отреагировал на обвинения в адрес Манчестер Сити

Экс-тренер тоже может попасть под удар.
Сегодня, 13:17
Роберто Манчини / Getty Images
Роберто Манчини / Getty Images

Бывший тренер Манчестер Сити Роберто Манчини прокомментировал обвинения в адрес своего бывшего клуба.

Напомним, что английские клуб обвиняется в более чем 100 нарушениях финансового фэйр-плей в период с 2009 по 2018 год.

Также по информации некоторых СМИ, в этих схемах был замешан и бывший тренер "горожан" Роберто Манчини. 

Утверждается, что экс-тренер специально занижал свою зарплату в отчетах, а деньги получал в качестве консультанта Аль-Джазиры, которая также принадлежит шейху Мансуру.

"Со мной никто не связывался и не звонил, и я не думаю, что это произойдет.

Я заплатил свои налоги, все в порядке, так что я не думаю, что со мной выйдут на связь", – приводит слова Манчини ESPN.

Напомним, ранее стало известно, что нападающим Манчестер Сити Эрлингом Холандом серьезно заинтересовался Реал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Роберто Манчини

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