Манчини отреагировал на обвинения в адрес Манчестер Сити

Экс-тренер тоже может попасть под удар.

Бывший тренер Манчестер Сити Роберто Манчини прокомментировал обвинения в адрес своего бывшего клуба.

Напомним, что английские клуб обвиняется в более чем 100 нарушениях финансового фэйр-плей в период с 2009 по 2018 год.

Также по информации некоторых СМИ, в этих схемах был замешан и бывший тренер "горожан" Роберто Манчини.

Утверждается, что экс-тренер специально занижал свою зарплату в отчетах, а деньги получал в качестве консультанта Аль-Джазиры, которая также принадлежит шейху Мансуру.

"Со мной никто не связывался и не звонил, и я не думаю, что это произойдет.

Я заплатил свои налоги, все в порядке, так что я не думаю, что со мной выйдут на связь", – приводит слова Манчини ESPN.

Напомним, ранее стало известно, что нападающим Манчестер Сити Эрлингом Холандом серьезно заинтересовался Реал.