Манчини отреагировал на обвинения в адрес Манчестер Сити
Бывший тренер Манчестер Сити Роберто Манчини прокомментировал обвинения в адрес своего бывшего клуба.
Напомним, что английские клуб обвиняется в более чем 100 нарушениях финансового фэйр-плей в период с 2009 по 2018 год.
Также по информации некоторых СМИ, в этих схемах был замешан и бывший тренер "горожан" Роберто Манчини.
Утверждается, что экс-тренер специально занижал свою зарплату в отчетах, а деньги получал в качестве консультанта Аль-Джазиры, которая также принадлежит шейху Мансуру.
"Со мной никто не связывался и не звонил, и я не думаю, что это произойдет.
Я заплатил свои налоги, все в порядке, так что я не думаю, что со мной выйдут на связь", – приводит слова Манчини ESPN.
Напомним, ранее стало известно, что нападающим Манчестер Сити Эрлингом Холандом серьезно заинтересовался Реал.