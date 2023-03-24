Ярмолюк высказался об адаптации в Брентфорде

Хавбек хорошо оценивает свою готовность к игре за основу.

Украинский полузащитник второй команды Брентфорда Егор Ярмолюк рассказал, что был рад встретиться с соотечественниками в Англии.

По словам Ярмолюка, больше всего он был рад видеть своих экс-одноклубников, а именно Артема Довбика, Александра Пихаленка и Александра Сватка.

"Я очень рад видеть именно здесь эту команду. Эмоции переполняют. Рад увидеть футболистов, с которыми играл. Рад с ними встретиться, поговорить. Рад был видеть своих днепровских игроков, таких как Довбик, Сваток и Пихаленок.

Очень интересно, каким будет результат в матче с Англией. Я буду поддерживать свою страну.

Также хавбек прокомментировал свою адаптацию в стане "пчел".

В Англии я уже достаточно свой. Уже прошел почти год. Скоро уже буду зажигать", - сказал украинец.

Напомним, вчера, 23 марта, Украина провела спарринг с второй командой Брентфорда. Ярмолюк не играл в этом матче из-за травмы.