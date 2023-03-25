Куман - о разгроме от Франции: Мы играли слишком наивно
Наставник Нидерландов прокомментриовал ужасный поединок со стороны его подопечных.
Коуч сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями о прошедшем матче со сборной Нидерландов, где его команда проиграла 0:4.
По словам наставника "оранье", его подопечные играли слишком наивно.
"Мы потеряли мяч в 20 метрах от ворот и были наказаны классным соперником. Играли слишком наивно.
Обидно, что многие игроки выбыли из-за вируса, но сейчас не об этом. Мы наверняка сыграли не лучшим образом.
Я обвиняю не только молодежь, от ветеранов я тоже ждал большего", - сказал Куман.
Напомним, что на нашем сайте доступен видеообзор матча Франция - Нидерланды.