Защитник МЮ рассказал, где хочет завершить карьеру

Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан поделился мыслями о своем будущем.

Француз раскрыл, где хотел бы завершить свою профессиональную карьеру игрока.

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"Я закончу карьеру либо в Мадриде, либо в Манчестере, либо в Лансе. Уверен, что я не буду иметь еще одного клуба. Завершить карьеру в Мадриде, по моему мнению, будет сложно. Поэтому, скорее всего, завершу в Манчестере или Ланси.

Уровень конкурентоспособности Англии невероятный. Мы играли против пятого места в Ла Лиге ("Бетиса - прим.) и последнего места в Премьер-лиге ("Саутгемптона" - прим.) на одной неделе, и, честно говоря, трудно понять, какой из этих матчей был сложнее", - сказал игрок в интервью для GQ.

Стоит отметить, что экс-чемпион мира по футболу уже успел завершить карьеру в сборной Франции.