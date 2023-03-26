iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Винисиус отказался от седьмого номера в Реале

Бразилец останется под своим привычным.
Сегодня, 19:50
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер Реала Винисиус Жуниор отказался взять 7-й номер в команде со следующего сезона. Об этом сообщает ESPN Brasil.

С момента своего трансфера в мадридский клуб 22-летний вингер по-прежнему играет под 20-м номером. Сейчас под 7-м номером выступает Эден Азар.

Вероятно, данное предложение связано с тем, что бельгиец может летом покинуть команду.

В текущем сезоне на счету Винисиуса восемь голов и четыре ассиста в 25 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Каземиро заступился за Винисиуса после проявления расизма в адрес экс-одноклубника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

Статьи по теме

Федерация футбола Бразилии подтвердила свой интерес к Анчелотти Федерация футбола Бразилии подтвердила свой интерес к Анчелотти
Во всем виноват Гвардиола: Озил назвал причину срыва трансфера в Барселону Во всем виноват Гвардиола: Озил назвал причину срыва трансфера в Барселону
Реал готов усилиться лидерами Наполи Реал готов усилиться лидерами Наполи
Модрич высказался насчет потенциального переезда в Саудовскую Аравию Модрич высказался насчет потенциального переезда в Саудовскую Аравию
Помочь журналистам

Видео

Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:54
FaZe ведут в серии против Cloud9: онлайн-трансляция матча ESL Pro League
Евро-202421:44
Соболь: Ротань попросил не бояться играть в футбол против Англии
Бокс21:39
Джошуа считает Усика одним из трех лучших супертяжеловесов в мире
Европа21:26
Мудрик - худший футболист в матче против Англии по версиям WhoScored и Sofascore
Киберспорт21:18
Monte стали чемпионами ESL Challenger League 44
Евро-202421:10
Квалификация к Евро-2024: Казахстан шокировал Данию, Украина уступила Англии
Европа21:02
Лидер Манчестер Сити пропустит матч против Ливерпуля
Европа21:00
Украина с поражения Англии начала отбор на Евро-2024
Европа20:55
Дайте самолеты, Puck Futin и прочее: как за Украину на Уэмбли болели
Евро-202420:42
Десять лет спустя: Сака повторил знаменитый гол Коноплянки на Уэмбли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK