Винисиус отказался от седьмого номера в Реале

Вингер Реала Винисиус Жуниор отказался взять 7-й номер в команде со следующего сезона. Об этом сообщает ESPN Brasil.

С момента своего трансфера в мадридский клуб 22-летний вингер по-прежнему играет под 20-м номером. Сейчас под 7-м номером выступает Эден Азар.

Вероятно, данное предложение связано с тем, что бельгиец может летом покинуть команду.

В текущем сезоне на счету Винисиуса восемь голов и четыре ассиста в 25 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Каземиро заступился за Винисиуса после проявления расизма в адрес экс-одноклубника.