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Каземиро заступился за Винисиуса после проявления расизма в адрес экс-одноклубника

Бразилец поддержал своего соотечественника.
Сегодня, 17:51
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Опорный полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро призвал наказать фанатов, оскорбляющих вингера Реала Винисиуса Жуниора.

"Это очень серьезные поступки, мы всегда говорим об этом, и люди продолжают это делать. Должно быть очень суровое наказание.

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Это происходит в разных уголках мира, но я прошу, чтобы Ла Лига приняла меры, потому что это нехорошо ни для Вини, ни для Ла Лиги, ни для футбола", – сказал Каземиро в интервью COPE.

Напомним, Винисиус часто подвергается расистским оскорблениям со стороны фанатов, ввиду чего Ла Лига завела более восьми дел.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каземиро Винисиус Жуниор

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