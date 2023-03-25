Каземиро заступился за Винисиуса после проявления расизма в адрес экс-одноклубника

Опорный полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро призвал наказать фанатов, оскорбляющих вингера Реала Винисиуса Жуниора.

"Это очень серьезные поступки, мы всегда говорим об этом, и люди продолжают это делать. Должно быть очень суровое наказание.

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Это происходит в разных уголках мира, но я прошу, чтобы Ла Лига приняла меры, потому что это нехорошо ни для Вини, ни для Ла Лиги, ни для футбола", – сказал Каземиро в интервью COPE.

Напомним, Винисиус часто подвергается расистским оскорблениям со стороны фанатов, ввиду чего Ла Лига завела более восьми дел.