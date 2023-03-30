Симеоне первый, Поттер четвертый: топ самых высокооплачиваемых тренеров мира

Издание L’Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Интересно, что на первом месте находится тренер не из АПЛ, как бы того следовало ожидать, и в целом в списке примерно одинаково представлены все лиги.

Второй любопытный момент, это огромнейший разрыв между первым и вторым местом, а также между первым и последним.

Список самых высокооплачиваемых тренеров в мире:

Диего Симеоне (Атлетико) – 34 млн евро Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) – 22,4 млн евро Юрген Клопп (Ливерпуль) – 17,8 млн евро Грэм Поттер (Челси) – 13,5 млн евро Массимилиано Аллегри (Ювентус) – 12,8 млн евро Томас Тухель (Бавария) – 12 млн евро Карло Анчелотти (Реал) – 11 млн евро Симоне Индзаги (Интер) – 10 млн евро Жозе Моуринью (Рома) – 9,2 млн евро Хаби Алонсо (Байер) – 5 млн евро Нико Ковач (Вольфсбург) – 4 млн евро Хави (Барселона) – 3,8 млн евро

Напомним, ранее французское издание также составило топ самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1.