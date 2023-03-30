Симеоне первый, Поттер четвертый: топ самых высокооплачиваемых тренеров мира
Аргентинский наставник получает безумные 34 млн евро в год.
Издание L’Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых тренеров мира.
Интересно, что на первом месте находится тренер не из АПЛ, как бы того следовало ожидать, и в целом в списке примерно одинаково представлены все лиги.
Второй любопытный момент, это огромнейший разрыв между первым и вторым местом, а также между первым и последним.
Список самых высокооплачиваемых тренеров в мире:
- Диего Симеоне (Атлетико) – 34 млн евро
- Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) – 22,4 млн евро
- Юрген Клопп (Ливерпуль) – 17,8 млн евро
- Грэм Поттер (Челси) – 13,5 млн евро
- Массимилиано Аллегри (Ювентус) – 12,8 млн евро
- Томас Тухель (Бавария) – 12 млн евро
- Карло Анчелотти (Реал) – 11 млн евро
- Симоне Индзаги (Интер) – 10 млн евро
- Жозе Моуринью (Рома) – 9,2 млн евро
- Хаби Алонсо (Байер) – 5 млн евро
- Нико Ковач (Вольфсбург) – 4 млн евро
- Хави (Барселона) – 3,8 млн евро
Напомним, ранее французское издание также составило топ самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1.