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Симеоне первый, Поттер четвертый: топ самых высокооплачиваемых тренеров мира

Аргентинский наставник получает безумные 34 млн евро в год.
Сегодня, 17:01
Диего Симеоне / Getty Images
Диего Симеоне / Getty Images

Издание L’Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Интересно, что на первом месте находится тренер не из АПЛ, как бы того следовало ожидать, и в целом в списке примерно одинаково представлены все лиги.

Второй любопытный момент, это огромнейший разрыв между первым и вторым местом, а также между первым и последним.

Список самых высокооплачиваемых тренеров в мире:

  1. Диего Симеоне (Атлетико) – 34 млн евро
  2. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) – 22,4 млн евро
  3. Юрген Клопп (Ливерпуль) – 17,8 млн евро
  4. Грэм Поттер (Челси) – 13,5 млн евро
  5. Массимилиано Аллегри (Ювентус) – 12,8 млн евро
  6. Томас Тухель (Бавария) – 12 млн евро
  7. Карло Анчелотти (Реал) – 11 млн евро
  8. Симоне Индзаги (Интер)  – 10 млн евро
  9. Жозе Моуринью (Рома) – 9,2 млн евро
  10. Хаби Алонсо (Байер) – 5 млн евро
  11. Нико Ковач (Вольфсбург) – 4 млн евро
  12. Хави (Барселона) – 3,8 млн евро

Напомним, ранее французское издание также составило топ самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1.


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