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Одноклубник Зинченко стал игроком месяца в АПЛ

Букайо Сака получил индивидуальное признание.
Сегодня, 13:58
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

АПЛ определилась с лучшим игроком марта в чемпионате Англии.

Награду получил вингер Арсенала Букайо Сака, для которого это дебютный приз в карьере.

В марте на счету обидчика сборной Украины 3 гола и 2 ассиста в 4 матчах АПЛ.

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Футболист "канониров" обошел в голосовании Абдулая Дукуре, Мохаммеда Салаха, Алексиса МакАллистера, Александра Исака и Тайрона Мингса.

Стоит отметить, что в этом сезоне игрок уже успел стать самым молодым исполнителем в истории Арсенала, достигшим отметки в 10+ ассистов и голов за сезон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Арсенал Лондон

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