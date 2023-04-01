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Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Лидсом

Украинец появится на поле с первых минут в поединке английской Премьер-лиги.
Сегодня, 16:18
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В субботу, 1 апреля, лондонский Арсенал в матче 29-го тура английской Премьер-лиги примет на своем поле Лидс.

Перед поединком главный тренер "канониров" Микель Артета огласил стартовый состав своей команды, в очередной раз доверив в нем место украинцу Александру Зинченко.

Отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко провел в составе лондонского клуба во всех турнирах 27 матчей, в которых отличился одним голом и двумя результативными передачами.

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На данный момент Арсенал с 69 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. Лидс, имея в своем активе 26 баллов, занимает 14-ю позицию.

Матч чемпионата Англии Арсенал - Лидс начнется в 17:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Лидс Арсенал Лондон чемпионат Англии Александр Зинченко Английская Премьер-лига

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