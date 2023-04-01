Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Лидсом
В субботу, 1 апреля, лондонский Арсенал в матче 29-го тура английской Премьер-лиги примет на своем поле Лидс.
Перед поединком главный тренер "канониров" Микель Артета огласил стартовый состав своей команды, в очередной раз доверив в нем место украинцу Александру Зинченко.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 1, 2023
🧱 Holding at the back
🤩 Trossard on the wing
⚡ Gabby leads the line
Let's keep this good form up 👊 pic.twitter.com/wlH513EC53
Отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко провел в составе лондонского клуба во всех турнирах 27 матчей, в которых отличился одним голом и двумя результативными передачами.
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На данный момент Арсенал с 69 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. Лидс, имея в своем активе 26 баллов, занимает 14-ю позицию.
Матч чемпионата Англии Арсенал - Лидс начнется в 17:00 по киевскому времени.