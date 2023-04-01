Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Лидсом

Украинец появится на поле с первых минут в поединке английской Премьер-лиги.

В субботу, 1 апреля, лондонский Арсенал в матче 29-го тура английской Премьер-лиги примет на своем поле Лидс.

Перед поединком главный тренер "канониров" Микель Артета огласил стартовый состав своей команды, в очередной раз доверив в нем место украинцу Александру Зинченко.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Holding at the back

🤩 Trossard on the wing

⚡ Gabby leads the line



Let's keep this good form up 👊 pic.twitter.com/wlH513EC53 — Arsenal (@Arsenal) April 1, 2023

Отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко провел в составе лондонского клуба во всех турнирах 27 матчей, в которых отличился одним голом и двумя результативными передачами.

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На данный момент Арсенал с 69 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. Лидс, имея в своем активе 26 баллов, занимает 14-ю позицию.

Матч чемпионата Англии Арсенал - Лидс начнется в 17:00 по киевскому времени.