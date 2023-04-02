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Мудрик оценил поражение Челси в матче с Астон Виллой

Украинский футболист сосредоточен на улучшении своей игры.
Сегодня, 09:02
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках 29-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле проиграл Астон Вилле (0:2).

Украинский футболист "синих" Михаил Мудрик провалил встречу, став худшим игроком встречи.

После матча Мудрик опубликовал пост в Instagram-stories, в котором обозначил свое желание стать лучше.

"Всегда есть чему учиться, есть желание совершенствоваться", - написал Мудрик.

В текущем сезоне украинец провел восемь матчей за Челси, в которых отдал одну голевую.


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