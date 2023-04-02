"Почти голый, в трусах": Зинченко рассказал, как делал супруге предложение

Украинец считает, что это заслуживает на звание худшего предложения рука и сердца в истории.

Александр Зинченко поделился забавной историей о том, как именно он предложил своей супруге Владе узаконить их отношения.

По словам украинца, он сделал это поздно ночью, будучи практически голым.

"Мое предложение было худшим в истории. У нас была игра против Португалии дома в отборе на Евро-2020. Я был готов сделать предложение, но не знал, как именно это буду делать. Я точно знал, что она будет работать на этой игре, что у нее будут интервью после матча, а я попрошу ее босса позвать меня на интервью. Мы выиграли эту игру 2:1, кольцо было у меня в сумке. Я был готов это сделать.

Но я воспитывался так, что перед предложением будущей жене ты должен спросить согласие ее родителей. Я не хотел делать этого по телефону - это и есть причина, почему я не сделал предложение, как планировал.

Вместо этого, я сделал его той ночью. Около 4-х утра. В ее доме. Я был в одних трусах... Почти голый", - вспомнил хавбек.

Zinchenko opens up on his proposal. pic.twitter.com/UjNDZYij6g — Doc (@karthikadhaigal) April 2, 2023

Напомним, ранее партнер по Арсеналу охарактеризовал Зинченка.