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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0: обзор матча и результат игры 02.04.2023

Команда Эдди Хау опередила соперника за счет разницы забитых и пропущенных.
Сегодня, 21:19
Дэн Берн и Каллум Уилсон / Getty Images
Дэн Берн и Каллум Уилсон / Getty Images

В воскресенье, 2 апреля, на Сент-Джеймс Парк прошел матч 29-го тура АПЛ, в котором сошлись Ньюкасл и Манчестер Юнайтед.

Уже с самых первых минут хозяева поля дали понять приезжей команде, что они настроены взять реванш за финал кубка лиги.

"Сороки" еще в первом тайме наиграли на гол, будучи в разы лучше манкунианцев. Однако первое взятие ворот пришлось только на вторую половину.

"Красные дьяволы" пытались в короткий пас разыграть удар от ворот. При этом на линии штрафной было сразу ТРИ игрока Ньюкасла, которые ждали момента запрессинговать оппонента.

В итоге гости потеряли мяч и в ходе нескольких перепасовок была совершена подача на дальнюю штангу, откуда Аллан Сен-Максимен скинул мяч на Джо Уиллока, который с близкого расстояния переиграл Давида Де Хеа.

Источник: Getty Images

Казалось бы, это должно было хоть как-то расшевелить команду Эрика тен Хага, но нет, у нее вообще ничего не получалось. Зато получилось у Каллума Уилсона, который на последних минутах головой замкнул подачу со штрафного.

Источник: Getty Images

За счет победы Ньюкасл догнал Манчестер Юнайтед по очкам (по 50), однако именно у победившей команды оказалась лучшая разница забитых и пропущенных (41:19 против 41:37).

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Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 29-го тура АПЛ

Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0
Голы: Уиллок, 65, Уилсон, 88.

Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 22 - 6
Удары в створ: 6 - 1
Фолы: 8 - 12
Ожидаемые голы (xG): 3.86 - 0.46

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ботман, Берн - Лонгстафф, Гимарайнш, Уиллок (Андерсон, 84) - Мерфи (Гордон, 68), Исак (Уилсон, 80), Сен-Максимен (Жоэлинтон, 68).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Варан (Линделеф, 83), Мартинес (Пельистри, 83), Шоу - Забитцер, МакТоминей  (Фред, 82), Антони (Санчо, 62), Фернандеш, Рэшфорд - Вегхорст (Марсьяль, 62).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл манчестер юнайтед АПЛ

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