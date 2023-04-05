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Тоттенхэм намерен усилиться лидером Лестера

"Шпорам" интересен Мэддисон.
Сегодня, 22:10
Джеймс Мэддисон / lcfc.com
Джеймс Мэддисон / lcfc.com

Тоттенхэм намерен летом усилиться хавбеком Лестера Джеймсом Мэддисоном. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Лондонский клуб лидирует в гонке за 26-летнего футболиста сборной Англии. Потенциальная сделка оценивается в 50 млн евро.

Напомним, действующий контракт Мэддисона с Лестером рассчитан до лета 2024-го года. Игрок отказался от нового соглашения.

В текущем сезоне на счету англичанина девять голов и шесть ассистов в 22 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что в Лестере определились с кандидатами на пост тренера.

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